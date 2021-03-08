LINE TV原創浪漫BL喜劇《HIStory4近距離愛上你》近日舉辦口碑試映會，主演涂善存首次挑戰喜劇角色，映後感性表示謝謝自己決定接演，並深情告白CP陳立安說「在最不好的一年讓我們遇見」，讓陳立安感動不已。安俊朋、林嘉威也在遊戲中互相公主抱對方，現場粉紅泡泡滿滿。飾演資深腐女角色紀欣伶則搶先預告「畫面很香」，掩嘴偷笑說：「這次可以看到更多好看的！」

涂善存飾演陽光帥氣、直率豪爽的「蕭立呈」，他為追求小時候的初戀對象、同時也是資深腐女的「劉美芳（紀欣伶飾）」，找上陳立安飾演的高冷貴公子「藤沐仁」，組成「呈仁CP」演BL，喜劇情節讓現場觀眾笑到流淚。涂善存透露，為詮釋與個性截然不同的角色，看了各式喜劇揣摩節奏，而他與陳立安拍戲前就已認識，拍戲過程也曾短暫住在一起培養感情，兩人CP感十足，涂善存說：「我們每天拍完戲會一起聊天，分享拍戲心得，我想對我的搭擋說，在這最不好的一年（2020年）當中，謝謝緣份讓我們遇見。」希望兩人從這部戲中汲取養分，未來越來越好，讓身旁的陳立安聽了感動不已，兩人深情對視引起現場粉絲驚呼，陳立安則在場嗆聲劇中情敵紀欣伶：「妳給我注意一點！」讓全場瞬間爆笑。

《HIStory4近距離愛上你》右起林貫易、紀欣伶、陳立安、涂善存、導演陳怡妤、安俊朋、林嘉威、陳蘊予。（LINE TV提供)

陳立安自認個性較愛搞怪，為了揣摩角色刻意用高冷態度面對店員，「對店員很不好意思，怕他覺得我是奧客」，紀欣伶則請教了解BL的朋友，也加入同好會「深度」了解BL的世界，拍戲過程中也有許多精彩畫面讓她臉紅心跳，預告畫面很香，「這次有更多更好看的！」要大家準時收看。陳立安則用劇中台詞現學現賣，希望「腐之光」能照亮大家。

安俊朋、林嘉威挑戰無血緣兄弟「禁忌戀」，兩人有許多動人的對手戲，但林嘉威飾演的「傅永傑」初期給人毛骨悚然的氛圍，個性腹黑自我中心，他開玩笑說：「每次演完都覺得這角色好沒禮貌！」擔心角色引起共憤，已經決定開播第一個月不出門。安俊朋飾演溫柔心細的暖男「葉幸司」，他說自己個性比較大剌剌，因此特別找了「高敏感是一種天賦」的書來研讀，也向心思細膩的朋友請教。

林嘉威公主抱安俊朋。（LINE TV提供）

(中時 )