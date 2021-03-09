疫情趨緩下讓企業春酒回溫，台北寒舍艾美酒店宴會廳限時推出「好運犇騰」春酒晚鳥專案，加碼贈送金牌啤酒及精選紅酒的無限暢飲，最低保證桌數3桌起，不論是企業的豪華春酒或是部門的溫馨聚餐，多樣化的包廂場地搭配彈性的桌數，皆能滿足貴賓的需求與喜好，打造獨一無二、奢華夢幻的年度慶典。

專業團隊提供基本舞台、繽紛派對氣球、情境璀璨燈光以及新穎的音響設備…等，搭配五星主廚悉心料理的海陸珍饈，特別推薦蒜圓豆豉芙蓉蒸比目魚、義式香料紅醬煎焗海大蝦、藤椒青花鮮露蒸龍虎斑、赤螺片花膠海底椰燉雞盅與文火慢烤伊比利豬什錦蔬…等，公司同仁們透過美食慶祝旗開得勝，舉杯暢飲鼓舞奔騰的士氣，增進團隊情誼、攜手再創佳績。

企業春酒晚鳥更優惠，絕對是犒賞員工的最佳首選！即日起至4月30日，台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「好運犇騰」春酒晚鳥專案，席間可盡情享用果汁與汽水，更加碼祭出金牌台灣啤酒以及精選紅酒無限暢飲，免費犒賞辛勞的員工，舉杯同慶璀璨的喜悅時刻，另可加購歡唱卡拉OK組，曼妙歌聲為愉快的氣氛再加溫，絕無冷場。

行政主廚吳銘儒細心規劃出四款經典的中式桌席菜單，皆以八道的開味集開啟幸福序幕，帶有大發大利的寓意，開胃菜主推玫瑰醉牛腱、低烹鴨胸、老陳醋溜魚皮、川味口水雞…等，令人垂涎。每桌22,800元的豪華桌席有兩套菜單，特別推薦溫潤滋補的沙參玉竹四神花膠豚盅、焦香內嫩的明爐蒜香吊燒放山雞、新鮮味美的澎湖酸菜魚香蒸石斑鮮露、養身補氣的赤螺片花膠海底椰燉雞盅、膠質口感佳的杬菜蔥油鮮露蒸龍虎斑…等。

每桌23,800元的奢華桌席亦有兩套菜單，開運必吃的螺頭魚膠一品佛跳牆，香味濃郁的翡翠金湯煎焗海大蝦、頂級富貴的松茸真菌鮭魚烏魚子蒸飯、充滿在地風情的吊烤蘭陽櫻桃琵琶鴨與粵香迷人的豉汁排骨臘味油鹽水蒸飯…等，滿足賓客挑剔的味蕾，以豐盛珍饈迎接嶄新豐收的一年。

(中時 )