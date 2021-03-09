民進黨立委王定宇被爆多次進出民進黨發言人顏若芳的住處，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐，消息曝光後引發各界譁然，但兩人皆澄清是房東和房客的關係。宅神朱學恒今(9日)PO出王、顏兩人過去在總統蔡英文團隊推出自製節目《一起吃早餐》中合體的照片，並諷刺地說「不是，你們已經吃過要先講啊」。

據《鏡週刊》報導，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一週經常一待就是3至4晚，甚至達5晚。顏若芳偶爾早起，會先外出買早餐，獨自返家後兩人又一起出門，王定宇手上則提著顏準備的早餐。

朱學恒在臉書貼出，過去王定宇參加由顏若芳和阮昭雄一起主持的節目《一起吃早餐》照片，並提到「好唷，阮昭雄這時就顯得有點多餘了，不是，你們已經吃過要先講啊」、「純情房客俏房東欸，真是令人感動的為國犧牲」。

而王定宇跟顏若芳過去合體的照片曝光後，引發不少網友討論，紛紛留言表示「超前佈署啊」、「早餐只有王委員才有得吃，阮昭雄要自覺」、「其實委員是在實驗老青住宅的可行性啦」、「立委和發言人徹夜一起討論王美花部長所提出的鑿水井政策，如此為國為民的政治人物，大家又有什麼好苛責呢 ?」。

然而面對週刊爆料，顏若芳指出，這間房子大概交屋1年，裡面2個房間1個客廳，像學生宿舍一樣，王定宇分租其中1間。主要是王定宇近半年才提到想找租房子，而她平常跟爸媽住在一起，有時跑攤或是與朋友聚餐太晚，怕回家吵到爸媽才會去住在這裏，次數不多。

(中時新聞網)