昨天率領聖克魯斯勇士闖進G-League聯盟季後賽四強的台灣好手林書豪，今天面對萊克蘭魔術雖然攻下全隊最高20分，但全隊在第三節攻擊當機，最終96比108飲恨敗陣，無法取得爭冠門票。

林書豪所屬的聖克魯斯勇士在例行賽以11勝4敗、聯盟第二的戰績進入季後賽，昨在季後賽首戰擊潰毒蛇隊，報了例行賽遭中斷9連勝之仇。

今天迎戰例行賽排名第六的魔術，林書豪上半場火力全開，尤其是在對方長人面前投進一顆高難度球，幫助勇士打完半場領先2分。

易籃再戰，林書豪深陷犯規麻煩，只能無奈地坐在板凳席上乾瞪眼，而魔術在麥考的反擊下逆轉超前，林書豪緊急上陣後也止不了血，勇士單節僅攻下12分，整個氣勢為之氣餒。

決勝節魔術一舉拉開差距至19分，林書豪連砍兩顆三分球縮小落後差距，最終以12分之差敗下陣來，無緣爭冠。

林書豪此役15投8中，三分球8投3中，攻下20分、4助攻、1籃板，三分球8投3中，場上正負值8，全隊最佳，可惜因為犯規麻煩導致球隊只能止步四強。

(中時 )