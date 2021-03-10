雙城隊先發投手前田健太今日在熱身賽繳出好投，對金鶯3局無失分只被敲1安，目前也是開幕戰的熱門人選之一 ，不過他在球場拚搏時，自家後院卻有小偷闖入，不過幸好有警報系統，小偷在慌亂中逃跑，因此沒有財物失竊。

前田健太目前出賽2戰熱身賽，合計5局無失分、送出7次三振，雙城隊4月1日的開幕戰人選還不明朗，不過美媒認為前田健太獲選的機會很大，他去年先發11場拿到6勝1敗，自責分率繳出生涯最佳的2.70，還在美聯賽揚獎票選中排名第2，「如果我能丟開幕戰，那將是一項無比的榮耀。」前田健太說。

雙城另一名開幕戰先發熱門人選是貝里歐斯（Jose Berrios），他是雙城前2年的開幕戰投手，上周輪值是貝里歐斯先投、前田健太丟下一場，不過這週兩人順序互調，前田今日先發，明天才換貝里歐斯，這是否是前田將首度擔任大聯盟開幕戰先發的跡象？雙城隊的總教練波德利（Rocco Baldelli）還沒說明，只說春訓時沒有固定的事，也沒有什麼是已經確定的計畫。

不過前田健太在春訓繳出好表現，但家中卻遭竊，根據《TMZ》報導，他在洛杉磯的家於上周末遭3名小偷闖入，小偷砸碎窗戶後試圖進屋行竊，不過幸好前田家中的警報器響起，3名小偷嚇到逃走，幸好當時沒人在家也無財物損失。

(中時 )