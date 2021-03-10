主播陳采沂臉蛋清秀、氣質高雅，平時經常透過社群分享生活點滴，頗受觀眾、粉絲喜愛，臉書擁有2.7萬追蹤數，人氣不俗，近來正在忙研究所論文的她，曝光租屋處發生失火驚魂記，讓她一早驚慌只穿睡衣就逃生，吸了好多黑煙，事後她貼出現場照片，嚇得表示需要去收驚。

陳采沂近日在臉書po文透露，自己在五分埔一帶租屋，雖是老公寓，但因交通便利、生活機能佳，加上離上班地點內湖又近，房東跟房子也都很好，因此一租就是6年，「最大缺點就是隔壁對戶的鄰居，獨居還有嚴重酗酒和情緒不穩問題」，她也曾幾度在樓梯間遇到對方渾身酒氣說醉語，心中始終認為他是顆不定時炸彈，「沒想到這個不安的感覺，成真得那麼快」。

陳采沂曝光火場狀態，充滿易燃雜物，非常危險。(取材自陳采沂臉書)

本月5日一早8點多，陳采沂聞到後巷飄來燒焦味，本以為是一樓施工或是有人在燒紙錢，她當時還穿著睡衣想睡個回籠覺，不料5分鐘後塑膠味漸趨濃厚，才覺得不對勁，事情發生得很快，消防車聲音逼近，還傳來一群人衝上來救火的聲音，起火點竟然就在自家隔壁。

陳采沂表示，當時濃煙、味道越來越重，她第一次感覺生命受到威脅，準備奪門而出，所幸消防弟兄已將火撲滅正在排煙，當下聽到其他住戶大罵鄰居「你縱火！」，房東則解釋可能鄰居有在床上抽菸的壞習慣，才釀成火災，事後對方被強制送醫，陳采沂回想起來仍覺得心驚，「我真的一度有想過要從三樓的逃生窗逃生，但後面防火巷被堆了滿滿雜物，很怕反而受傷」。

而她的租屋處雖正面就是消防通道，但店家長年習慣都把商品往外堆放，還有大貨車開進來佔道卸貨，又是易燃物又是棟棟相連，「曾有長輩說我在這租房『心臟真的很大顆』，今天這場火災真的敲醒我，原來我每天都在用掉我的好運」，身為租客的她實在很想知道，真的有人在乎跟重視當地的消防公安嗎？最後報平安自己沒事，只是吸了很多黑煙，還有受到驚嚇：「覺得需要收驚」。

(中時新聞網)