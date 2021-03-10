放寬解隔離條件，抗體陽性、病毒低者，檢疫期滿確診不用再關。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，經過專家會議討論，3月11日起實施放寬解除隔離條件。分兩部分，一個是國外確診後兩次採檢陰性，入境後再次檢驗為陽性，若符合下列條件：沒有症狀、有抗體陽性、初次呼吸量檢體病毒量低，Ct大於等於34，就可以解除隔離。

至於入境檢疫期滿，採檢陽性，居家檢疫期滿後採檢陽性，若符合沒有症狀、抗體Igg陽性，抗體IGM陰性、Ct值大於等於34，同樣也是解除隔離。經過專家會議討論後，認為已經沒有擴散的風險因此可以解除隔離。

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(中時 )