中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，經過專家會議討論，3月11日起實施放寬解除隔離條件。分兩部分，一個是國外確診後兩次採檢陰性，入境後再次檢驗為陽性，若符合下列條件：沒有症狀、有抗體陽性、初次呼吸量檢體病毒量低，Ct大於等於34，就可以解除隔離。
至於入境檢疫期滿，採檢陽性，居家檢疫期滿後採檢陽性，若符合沒有症狀、抗體Igg陽性，抗體IGM陰性、Ct值大於等於34，同樣也是解除隔離。經過專家會議討論後，認為已經沒有擴散的風險因此可以解除隔離。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，經過專家會議討論，3月11日起實施放寬解除隔離條件。分兩部分，一個是國外確診後兩次採檢陰性，入境後再次檢驗為陽性，若符合下列條件：沒有症狀、有抗體陽性、初次呼吸量檢體病毒量低，Ct大於等於34，就可以解除隔離。
至於入境檢疫期滿，採檢陽性，居家檢疫期滿後採檢陽性，若符合沒有症狀、抗體Igg陽性，抗體IGM陰性、Ct值大於等於34，同樣也是解除隔離。經過專家會議討論後，認為已經沒有擴散的風險因此可以解除隔離。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。