民進黨立委王定宇近日爆出桃色風波，遭《鏡週刊》拍攝到與同黨發言人顏若芳疑似「同居」，對此兩人回應表示僅為分租，但仍難止息外遇傳言。有網友發現，在事件爆發前，王定宇以及其妻子李淑吟臉書，每日都有發「早安文」的習慣，現在卻雙雙斷更，王定宇更是從「案發」至今未曾在鏡頭前露面。

網友在論壇上指出，在王定宇以及顏若芳的緋聞後，兩人僅對外聲明該住處是分租，並無其他關係；但值得注意的是，王定宇以及其妻子李淑吟兩人原本每天都有在臉書上打卡、發早安文的習慣，事件昨(9)日爆發後，今（10日）上午兩人的早安文雙雙斷更。

而王定宇的早安文更被周刊爆料「造假位置」，明明人還身在顏若芳的住所，卻打卡在台北車站，被網友狂酸根本是「政壇時間管理大師」。

王定宇的臉書早安文斷更後，仍有許多網友到他9日的早安文下頭留言調侃，表示「早安！今天也是幹！勁十足」、「委員加油，為了護航鳳梨，讓委員你捐軀了」、「綠色是可以被原諒的顏色，這也是抗中保台不得已的做法」、「下台吧，王定宇」、「1周5天不回家、打假卡要騙誰」、「今天沒有在台北車站打卡喔？平常這時候委員不是都在北車了嗎？」

(中時新聞網)