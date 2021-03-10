民進黨台南立委王定宇被周刊踢爆和民進黨發言人顏若芳疑似同居，王定宇回應兩人就是房東、房客的關係。對於桃色風波會不會影響選情、事情會落幕嗎？資深媒體人陳揮文直言，「綠色是原諒的顏色」，以台灣人金魚腦的記性，新聞過幾天就被蓋過去了，且離明年選舉還久，對王定宇選情根本沒影響，但對顏若芳而言算是小傷。

陳揮文10日在TVBS政論節目《新聞大白話》談「顏王同居」事件，對於民進黨政府上下已有2位發言人因桃色風波下台，包括前總統府發言人丁允恭劈腿4女、前行政院發言人丁怡銘因疑外遇嘉義縣女議員黃瑩君，「若顏若芳又因此事而被迫下台，民進黨是否會有所緊張、警惕？」此外，「對於媒體傳聞府院黨高層憂心顏若芳，變成第三位因事落難的發言人，第一時間採信顏的說詞，並在深夜展開6小時危機處理，此事是否真有可能？」

陳揮文表示，就他了解，蔡英文總統應該不可能親自跳下來處理這種事，因為在政壇這種桃色風波太多了，現任台南市長黃偉哲、屏東縣立委莊瑞雄過去都被周刊拍過爆料，現在不是好端端的在當立委？而且江湖傳言「綠色是原諒的顏色」，選民其實對這種事是一笑置之的，很多都是當笑話在看，並不會影響到選票，最多是小傷，況且王定宇的選區這麼綠，下次再選一定也是連任。

至於苦情房東顏若芳選情會有影響嗎？陳揮文坦言，王定宇和顏若芳都屬於民進黨的「海派」，她下次要選，還是有機會。

(中時新聞網)