民進黨立委王定宇日前遭爆料與同黨發言人顏若芳有緋聞，還被踢爆臉書每天發的早安文根本就「圖文不符」，文章顯示人在北車，卻被《鏡週刊》拍攝到仍在顏若芳住處準備搭車；對此，有多位國民黨立委就跟風發了早安文，嘲諷王定宇，讓網友直呼「連時間都拍進去打臉，真是太壞了」。

立委葉毓蘭今(11日)一早在臉書貼出自己於大安會館要搭交通車去上班，還在文章下標記「試用隔壁老王教我的軟體」，偷酸王定宇的早安文。洪孟楷昨天也在立院打卡，照片中不僅有自己在立院的自拍，還把時鐘當背景拍進去。就連雲林菜農林佳新都貼出務農照片，表示自己要開始今天的工作了。

這些照片讓網友笑翻了，直呼「向辣個男人致敬的越來越多了」、「令人莞爾」、「笑死，連時間都拍進去也太壞」、「照片不是圖庫抓的嗎」、「這個打卡是真的假不了」。

而王定宇本人在遭爆料緋聞後，昨「斷更」多年來的早安文，但今日又恢復這個習慣，並且在文中解釋，「我的早安文根本不是打卡表示自己位置」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事：一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。至於早安相片，王定宇說，是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併。

(中時新聞網)