宥勝去年帶著妻小開露營車環島之旅長達10個月，更一度轉型為Youtuber，近來推出戲劇作品《她們創業的那些鳥事》，其中一張與陳意涵在湖邊牽手的劇照，在網路上瘋傳引發討論，原來是被眼尖網友發現宥勝褲檔出現巨根形狀，疑似起了生理反應。

近來網路瘋傳一張劇照，男女主角分別是宥勝及陳意涵，只見陳意涵露出悲傷神情望著宥勝，宥勝則是緊閉雙眼不敢直視，2人緊牽著手站在湖邊，畫面相當唯美，這段劇情主要描述陳意涵希望陪宥勝一同抗癌，主動上演求婚戲碼，2人更在湖邊浪漫激吻，不過卻有網友發現宥勝疑似起了生理反應，褲檔出現巨形長條物。

對此網友紛紛留言：「巨照欸，觀察力真敏銳」、「宥勝讓我覺得創業充滿了活力跟信心」、「孫偏左有朋友了右勝」、「還在牽手就會ＸＸ的年紀嗎」，歪樓的留言讓這段浪漫情節頓時幻滅。

不過這並非宥勝首次被抓包起生理反應，多年前在電影《犀利人妻最終回：幸福男‧不難》慶功記者會上，因為票房開出紅盤，讓他兌現承諾與溫昇豪當眾男男激吻，激吻結束只見宥勝急忙將衣服往下拉，這一動作再次被網友抓包起了生理反應，對此他不諱言：「我天生就這樣子」。

(中時新聞網)