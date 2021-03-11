小說家七等生紀錄片《削瘦的靈魂》11日晚間於光點華山電影館舉辦首映會，導演朱賢哲偕同飾演成年七等生演員安德森、幼年七等生演員郭大睿、七等生長子劉懷拙一同出席，並邀請曾與朱合作《白蟻–慾望謎網》的鍾瑶、于台煙、胡瑋杰為新片站台。鍾瑶說，朱賢哲長期耕耘拍攝紀錄片，對探索人性很在行，也關心社會上邊緣弱勢的人，因此她對於朱賢哲拍攝七等生這樣爭議型作家的紀錄片，一點也不意外。

鍾瑶在首映會上獻花給朱導，她說朱賢哲是她人生中的貴人，讓她有機會圓了電影夢，首次參與演出就是女主角，「但是朱導也很會折磨人，與他合作的經驗就是他不喜造假、又愛free style，像是拍哭戲，一定是哭了好幾場，等到情緒潰堤之後才會採用」。與朱賢哲合作過的鍾瑶、于台煙、胡瑋杰，都表示朱導很能獲得人的信任，將來也都還想繼續跟朱導合作拍片。鍾瑶說：「我的生產過程也都願意讓朱賢哲導演拍。」于台煙則說：「我的年紀也夠大了，若有人要拍我的紀錄片，一定非朱導莫屬！」

《削瘦的靈魂》鍾瑶、導演朱賢哲、安德森。（目宿媒體提供）

《削瘦的靈魂》全片穿插七等生的訪談，還有朱賢哲以七等生小說所改編的戲劇片段。朱賢哲曾表示，七等生其實早已不接受採訪，此次拍攝電影，花了許多功夫、多次採訪七等生，與他談論文學、哲理、生命體察，並藉此一窺作家隱世的生活面貌。電影將於3月19日全台上映。

(中時 )