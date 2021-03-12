5月天「好好好想見到你」將在20日、21日、27日、28日、29日連續5天在台南南區體育場內的田徑場開唱，演唱會未演先轟動，預估每場將湧入2.5萬歌迷，居民擔心重演去年國慶煙火時的車流壅塞窘境，台南市交通局完成周邊交通規畫，呼籲市民提早改道，歌迷多利用大眾運輸工具抵達會場。

台灣天團5月天引爆台南3月音樂瘋，一口氣連唱5場讓歌迷聽過癮，台南市交通局預估每場有2至3萬人潮，居民擔心周邊會出現擁擠人、車潮，對交通負荷過重。日前議員要求市府要做好規畫，勿重演去年在安平區舉辦國慶煙火時，民眾進出的壅塞窘境。

台南市交通局宣布活動期間，每場演唱會的交管下午2時開始，體育路、新興東路、水交社一街、興中街63巷將發動交管不准車輛進入，竹溪里內道路同樣管制。

另健康路西向道路在體育路、南門路與水交社路禁止左轉，活動當日全天管制體育路、南門路、新興東路、水交社一街、興中街63巷即水交社路等路邊停車格禁止停車。配合散場，南門路在活動當晚21時開始管制。

台南市交通局呼籲民眾在演唱會當天，來往東西向民眾多利用府前路、中華東路與中華南路，來往南北向民眾多利用中華西路、金華路，避免被歌迷的車潮堵住。

主辦單位規畫5線接駁車路線在演唱會下午2時發車，分別在台南高鐵站、奇美博物館、喜樹停車場、台南轉運站及台南火車站搭車，可至會場。相關接駁車訊息可至相信音樂國際(股)公司fb臉書專頁 https：／／www.facebook.com／ibinmusic網站查詢。

(中時 )