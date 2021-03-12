桃園市八德分局大安派出所警員呂建坤、宋冠樺日前在轄內巡邏時，接獲報案稱在八德區和平路大安國小前公車站旁，1名年約50歲之婦人獨自於公車站內久候數小時疑有迷路，便立即趕往現場處理。

警方到場後關心詢問該婦人,但該婦人當場無法表示其年籍等相關資料，且身上並未攜帶相關物品證件可供警員辨識其個人身分，由於夜間氣溫偏低，呂、宋2員便先載婦人返回派出所稍作休息，在言談之中了解婦人姓黃，是從建國路附近住家外出倒垃圾，疑因精神狀況不佳所以迷失方向，走到了離家約4公里的大安國小公車站牌附近；後續警方利用M-Police人臉辨識系統查詢該婦人身分，成功辨識婦人身分後，立即聯繫親人至派出所，順利協助其返家。

八德分局呼籲，近日天氣變化劇烈，且入夜後溫度驟降，若家中有年長者或精神狀況不佳的家屬，建議家屬多注意保暖並隨時注意動向，儘量避免讓其獨自出門或使用交通工具，也可在經常穿著的衣褲繡上姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，遇到類似狀況時可以及時處置。

(中時 )