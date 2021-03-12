大陸3月起暫停台灣鳳梨進口，根據數據，台灣鳳梨約有10%外銷，外銷中大約9成是輸往大陸，因此台灣民間紛紛認購鳳梨力挺果農，但是芒果、玉荷包即將上市，農民擔心大陸又棄單。前民進黨立委沈富雄對此表示不會，大陸下面是玩別的，不會再針對水果。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨政府既然跟大陸為敵，就要有戰略性的思考。但並不是大陸不進口哪一樣水果，就要把哪樣水果消化掉，那樣就會很忙了，而且是把小事情變成大事情。

沈富雄接著表示，民進黨這次處理鳳梨事件，認為是大功告成，但其實不是，民進黨是暴露了弱點，讓大陸看不起，所以民進黨才會講大陸出手的下一招會是芭樂、釋迦。沈富雄卻認為不會，泱泱大國玩一件就夠了，下面是玩別的。如果繼續玩釋迦、芭樂，會讓人家笑，所以大陸並不會這樣做，但並不是因為陳吉仲厲害。

國民黨文傳會主委王育敏則表示，現在農委會在推動把鳳梨出口到澳洲，可能都是大內宣了。根據農委會108年考察報告指出，澳洲全年都有生產鳳梨，而且連鎖超市的價格變動很小，除非台灣的鳳梨品質可以超越澳洲，要不然是沒有市場。

(中時新聞網)