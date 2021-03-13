童星出身的楊小黎，擁有氣質外型與精湛演技，曾憑著《台北歌手》拿下金鐘女配角獎。然而她日前更難得嶄露性感一面，深夜在網上曝光2張全裸泡湯的自拍照，超兇身材讓網友看了全暴動，直呼楊小黎真的長大了！

32歲女星楊小黎是童星出道，當年與郝劭文在電影《狗蛋大兵》被湊對，可愛模樣至今深植人心。但其實楊小黎已不知不覺從小女孩變成漂亮女人，日前她更在臉書PO出全裸泡湯的自拍照，一手遮不住的超兇身材讓網友看了全暴動，紛紛留言狂讚「太性感啦」、「FB為什麼只能點一次讚」、「好美好大」、「從前小女孩長大了」、「好兇」。

對於網友盛讚，楊小黎昨(12日)深夜更PO文表示很訝異，因為原本她只是想分享台東池上的美人湯溫泉真的很優秀，笑說一個人在溫泉池裡面忙自拍也是難得經驗。先前她也直呼在溫泉自拍簡直像不可能的任務，完全分不清楚是泡湯泡到流汗，還是喬姿勢喬到流汗。

楊小黎小時候肉嘟嘟的模樣，可愛又討喜。(本報系資料照)

擁有政大廣電、外交雙主修高學歷的楊小黎，也說她會越來越愛自己，充實外在與內在，立志當一個快樂又性感的女人，最後還不忘寫下「說不定接下來就要接內衣代言（咦 期待新的角色來敲門 還是我可以兼職當攝影大哥（咦」，幽默率真的個性讓她再一次擄獲粉絲心。

(中時新聞網)