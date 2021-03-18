65歲影帝周潤發日前傳出因山友未經他同意，擅自拍下兩人合照，導致一向親民的他，疑似為此動怒，招牌笑容也消失。37歲港星洪永城今（18）在社群網站曝光與周潤發、黃日華兩大前輩合照，更被發現他整個人緊張到不行，臉上笑容超僵。

洪永城今日在社群網站PO出捕獲野生周潤發合照，興奮表示野生捕獲周潤發這麼多年，今天終於輪到他了，「原來當一個巨星與前輩主動跟你說照張相吧，世界是會停幾秒，之後你再看看前面，是周潤發跟黃日華呀，不好沒禮貌呀，笑呀。」緊張之情溢於言表。

洪永城更曝光大前輩私下溫暖一面，稱周潤發還記得他在紐西蘭念過書，而黃日華則是永遠都那麼真誠與溫暖，還請他喝了碗甜點，讓他不禁緊張到邊喝手邊抖。

洪永城驚喜獲周潤發主動邀合照，光從照片就能感受到他的緊張，不少網友打趣留言「你是不是緊張到沒看鏡頭」、「你的樣子好僵硬」、「今天是個好日子，看得出你好開心呢」、「大型追星成功现场」、「邊喝邊手抖，連眼睛都抖到對不準鏡頭」。更有人留言「發哥這次沒黑臉」、「就算跟藝人自拍也是發哥拿手機」。

(中時新聞網)