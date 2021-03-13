【愛傳媒葉毓蘭專欄】三月十日我在內政委員會質詢海洋委員會主任委員李仲威，有關海巡同仁因公死亡撫卹的相關問題，會中要求該會推動制定海巡人員撫卹專法等等，也承蒙本會期內政委員會召集委員莊瑞雄委員的大力支持，日後一起努力來為海巡同仁打拼。

海巡是一個軍警文併用的單位，因為身分的不同，在任用、待遇、撫卹等等法規的適用，產生許多的差異，同工卻不同酬，形成管理上的問題。

近十年，海巡軍職人員因公死亡辦理撫卹有15位，依照「軍人撫卹條例」的規定，都經核定遺族「領卹終身」；反觀，警職同仁因公死亡完成撫卹核定者有8位，只有一位，因為適用已經廢止的「公務員撫卹法」，遺族可以領卹終身，其餘因事由不同，依照舊的「公務員撫卹法」或現行「公務人員退休資遣撫卹法」分別核定領卹12年或15年，這樣合理嗎？

撫卹只是冰山一角，海巡同仁出海執行任務，最短五天，執行公海遠洋巡護時，航程則長到一至三個月，像是巡護八號、九號執行永裕興十八號的救援任務，航行57天、將近萬海浬，或奉命長期駐守在遙遠的東沙、南沙，艦上、島上醫療資源匱乏，海象的凶險無法預測，因為繁重勤務，醫療資源匱乏，每次的任務都是在賣命。

現階段海巡投入大量預算在「籌建海巡艦艇發展計畫」，但是人力老化、人員照護等等，是不是應該也要檢討改進？

海巡應該「排定合理可行勤務班表」、「給予符合需求醫療照護」、「評估配置隨船醫療人員」、「運用科技設備健康監測」及「推動制定海巡撫卹專法」，給予同仁們需要的保障。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)