國民黨主席將在今年7月改選，熱門人選漸漸浮出檯面，有媒體觀察到，前總統馬英九在國民黨內地位似乎無可撼動，只要有馬的場合，不管是誰都只能成為「配角」，這從現任黨主席江啟臣日前在國父紀念館陪同馬英九獻花致意的照片畫面便可看出，馬英九站在最中間。

昨（12日）為國民黨總理孫中山先生逝世九十六周年紀念，江啟臣率黨務主管到國父紀念館，在孫中山銅像前獻花致敬，前正副總統馬英九、吳敦義也一起出席活動。馬英九被媒體問及江啟臣就任黨主席後，對黨的改革是否成功，馬給予肯定，表示「在邁向成功的路當中」。

江啟臣隨後稱，國民黨的改革是大家的事情，因為黨是大家的，他身為黨主席當然責任更大；對於前台北縣長周錫瑋退出黨主席選舉，是否會增加前高雄市長韓國瑜參選的可能性？江啟臣表示，黨內民主是一件好事，黨員權利、義務都均等，是否有意參選黨內任何職務，他尊重大家的選擇與意願。

國民黨主席江啟臣（前排右二）12日率黨務主管與前總統馬英九（前排中）等人到台北國父紀念館出席國父孫中山逝世96週年紀念活動。（圖為中時資料照）

港媒《中評網》觀察到，獻花後，江啟臣一路陪同馬英九走到上車處，恭敬地和馬道別，不難看出江啟臣為要連任黨主席，積極尋求馬支持的企圖心。評論分析，除了前總統李登輝外，馬英九是目前國民黨內唯一曾任總統的前黨主席，馬執政八年所累積的人脈和資源，以及卸任後人氣未降反升，是其迄今在藍營內穩坐第一的底氣所在，因此黨主席選舉，馬也成為黨內各方人馬會積極爭取支持的對象。

(中時新聞網)