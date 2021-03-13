日月潭逢苦旱 水位下探738公尺 11:422021/03/13 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日月潭逢苦旱，水位下探738公尺。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日月潭逢苦旱，伊達邵出現旱田景觀。（廖志晃攝） 連日苦旱，水情告急，日月潭從748公尺滿水位，降到738公尺，遽降10公尺；基於安全考量，目前，因水社碼頭水勢較深，4座搭乘遊艇的浮排碼頭維持運作；其他如玄光、朝霧及伊達邵碼頭，都只有1個浮排碼頭維持運作。 台灣原生植物復育 火刺木重返花蓮木瓜溪 唐湘龍涉肇逃出庭 和解再包5萬元遭男大生婉拒 (中時 ) #公尺 #苦旱 #水位 #碼頭 #日月潭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6天內2死 國道6「橋聳雲天」又一男墜70米高橋面身亡 13:432021/03/12 社會 西半部空汙亮紅燈 環保署：要求燃煤電廠降載 11:042021/03/12 生活 停業半年 玩家企盼 飛行傘4月再現天際 04:102021/03/13 地方新聞 台積電連線4縣市 同步植樹 04:102021/03/13 地方新聞 唐湘龍親揭涉肇逃內幕 少康幫笑翻：會不會最後一次見到你？ 11:202021/03/12 政治 安全配套若完善 地方樂觀其成 04:102021/03/13 地方新聞 科技戰現轉機 中美半導體協會 成立工作室 04:102021/03/12 財經要聞 苦畫14年爆紅 作品拍賣19億元引爆加密收藏熱 16:382021/03/12 科技 好市多超夯肥皂缺角還有咬痕 苦主揭兇手網看傻：快吐了 00:292021/03/13 生活 正妹大街遭緊貼偷拍驚魂 捷運站之狼落網 男大生辯只拍裙 18:122021/03/12 社會 新化高工魏浩倫超會跑 奪青年杯短跑雙料金牌 22:002021/03/12 寶島 生活熱門新聞 婚禮主持人變小三！正宮發離婚文怒斬6年情 前夫道歉了 - 生活 失智預防最新建議 聽力超重要！名醫：中年要做6件事 - 生活 大內宣破功！輸日香蕉農藥超標6倍 貿易商急回收 - 生活 獨》阿伯捷運看謎片一旁妹子找到了 爆影片3人行 - 生活 國中校外教學噴6850元！行程表曝光 爸嘆：換我吃土 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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