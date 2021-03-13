日月潭逢苦旱，伊達邵出現旱田景觀。（廖志晃攝）

連日苦旱，水情告急，日月潭從748公尺滿水位，降到738公尺，遽降10公尺；基於安全考量，目前，因水社碼頭水勢較深，4座搭乘遊艇的浮排碼頭維持運作；其他如玄光、朝霧及伊達邵碼頭，都只有1個浮排碼頭維持運作。

(中時 )