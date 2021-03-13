先前傳出歹徒假冒國泰世華、台新銀行的名義發送釣魚簡訊，誘騙被害人點擊假銀行連結並輸入個人身分證號、網銀代號、密碼與驗證碼，再盜轉帳戶裡的錢至人頭帳戶。警方發現，這種詐騙手法已蔓延全球，陸續造成澳洲、香港等地的民眾受害。

警方積極展開防制與偵查作為，目前已有效壓制這種詐騙手法；但詐騙集團仍試圖透過簡訊轉發系統或通訊軟體繼續傳送給不特定民眾，導致近期仍有零星民眾通報收到假冒中國信託商業銀行、富邦金控、台灣銀行、中華郵政與蝦皮購物驗證付款帳戶之釣魚簡訊，所幸未有民眾受害。

刑事局表示，銀行、郵局等金融機構不會主動透過簡訊要求登入網路銀行綁定用戶資料或驗證。如收到假冒金融機構名義或來路不明的簡訊，切勿相信或點選連結，並注意核對所附網址列是否正確，以Google Chrome瀏覽器為例，若發現網路釣魚(惡意)網站，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁」進行審核及封鎖，以防再有民眾被害；若使用蘋果iOS系統，可前往「設定」「Safari」，並開啟「阻擋彈出式視窗」和「詐騙網站警告」。如有任何疑問，可撥打「165反詐騙諮詢專線」洽詢。

(中時 )