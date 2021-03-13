由兒童文化藝術基金會主辦的「原來家鄉那～麼美–台東縣兒童家鄉故事創作繪本」新書發表會，今日下午於台東親子圖書館登場，由台東縣豐年國小與大溪國小師生歷經1年時間共同創作完成，縣長饒慶鈴讚許繪本不僅創意力十足，也可以看見孩子們對家鄉事務的關心與情懷。

台東縣長饒慶鈴感謝兒童文化藝術基金會，自民國97年以來積極推動「兒童家鄉故事繪本創作計畫」出版已逾80冊，讓孩子藉由參與繪本的創作歷程，瞭解家鄉人文、地景與產物，看重自己的文化、身分與族群，並學習包容不同的族群，也能在過程中獲得閱讀與文字圖像創作的成就感，未來也希望臺東每所學校都能發展出在地家鄉繪本。

縣府教育處指出，此次發表的新書為豐年國小出版的《阿西路愛》及大溪國小《查拉密》，現場由小作家們分享創作歷程，並帶來創意演出，還有豐富繪本圖書獎品。

這兩本書名皆取自部落名稱，《阿西路愛》以阿美族泛靈信仰與婚嫁文化為主軸，述說恩愛戀人不幸分離，但也留下愛與希望的故事，繪本圖像更畫出阿美族傳統服飾豐富的樣式與色彩，充滿部落生命力；《查拉密》呈現太麻里查拉密排灣族部落族人與自然共存的生命態度，也引述部落傳說故事，推薦大家再三細讀。

(中時 )