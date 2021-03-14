日前有一篇報導，大陸江蘇有一名年約27歲的年輕女輔警，由於外表相當亮眼，從19 歲開始便與警界高官上床，甚至利用懷孕當理由，成功詐騙372萬人民幣（約台幣1612萬），而這位正妹女輔警照片也曝光，本人發現成為新聞熱搜對象後嚇壞，崩潰問「到底發生什麼事」？

當時陸媒報導，一名27歲的許姓女輔警，從19歲開始，便經常與公職人員發生性關係，其中不乏許多高官，包括小學校長、政府機關工會主席、醫院副院長，連公安局副局長、派出所所長都與這名女警有不正當關係。

據悉，一開始爆料出判決書是一名律師，消息被新聞報出後，傳出警方高層要求將判決刪掉，欲封鎖消息，此舉更引起網友好奇，因此開始肉搜這位「詐欺高手」許姓女警的照片，沒多久一名長髮大眼正妹照片曝光，讓網友驚呼確實很漂亮，難怪許多高官栽進去。

正妹遭無辜牽連相當崩潰(圖片截自微博)

不過遭肉搜出來的這位正妹，本人發現自己「爆紅」後相當崩潰，因為她根本不是許姓女警，正妹在個人微博拍影片反駁，怒批「莫名其妙我的照片就被傳瘋，從頭到尾我都不知道這件事到底是什麼事，就知道有人惡意用了我的照片，已經對我的生活造成了嚴重影響」。至於真正涉案的女輔警，被逮捕後遭判13年有期徒刑，並處500萬人民幣罰金。

女警真實照片(圖片截自微博)

(中時新聞網)