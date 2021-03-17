來台7年的俄羅斯聲優Alisa曾被室友問「會不會和亞洲男生談戀愛？」當初她篤定說不會，但現在卻完全改觀，交了兩任台灣男友後，他們教會她幸福的定義，也讓她覺得自己是註定要跟台灣男生在一起的，影片引起網友討論。

俄羅斯聲優Alisa接受「不要鬧工作室」訪談，七年前她剛來到台灣的時候，室友問她會不會和亞洲男生交往，當時她篤定地說不會，因為她不認為亞洲男生是她的菜，但隨著她來台的時間越長，認識到更多的男生，她開始有了不同的看法。

Alisa表示，她發現台灣男生非常的紳士，對於她如何看事情都很有興趣了解，也對於她過去經歷過的事情很好奇，感覺他們想要了解關於她的所有事情，也讓她驚覺原來在他們眼中自己竟是這麼的「特別」。

Alisa透露「身為一個女生，誰不想當那個這麼『重要』的女生」，搬來台灣久了，她覺得現在的自己只對亞洲男生感興趣，因為工作的緣故，她曾居住在日本、大陸和台灣，「但我覺得我好像註定要跟台灣男生在一起！」因為她之前曾和2個台灣男生交往過，他們教會她幸福的定義是什麼，而她也很榮幸能幫他們帶來幸福的女友。

Alisa坦言自己是雙魚座，熱戀期間她可以幫另一半做任何的事情，像是幫對方煮飯、按摩和洗衣服，「所有的事情，我都可以！」她並表示，自己很討厭看漫威的英雄電影，但如果男友想看，她還是會陪他去。

影片引起網友討論，「好可愛又漂亮的外國朋友 」、「讓人有想再婚的慾望」、「戀愛惹」、「所有的事情！我都願意」、「太美了」、「太優質了吧！」也有不少網友歪樓喊道，這是徵求男友的影片嗎？

(中時新聞網)