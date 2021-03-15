藝人徐乃麟女密友董子綺，5年前介紹楊強蓉租借徐位於台北市內湖的豪宅，董及楊卻在徐的房子經營麻將賭場44天，每日抽頭金收入20萬元賺得880萬元，台灣高等法院將董及楊依聚眾賭博罪判刑6月，可易科罰金，各須沒收440萬元，董女提上訴，最高法院駁回。

本案偵審期間，徐乃麟作證指稱，楊強蓉承租他的房子是經董子綺的引介，徐乃麟也證實，楊女承租後房屋的物管經理向他反映出入複雜，法官也因此認定，楊及董共同犯圖利聚眾賭博罪，邀約多數人前往徐的房屋賭博財物。

判決指出，楊與董在2016年5月18日到同年6月30日止，在楊女承租址設北市內湖區的住宅內，邀約聚集以麻將為賭具，多次提供賭博場所與賭客對賭財物，每次輸贏1底2萬元至10萬元，1台2千元至1萬元不等，楊與董與賭客結算輸贏、收取抽頭金。

士林地方法院將董及楊判刑6月，可易科罰金，高院維持刑度，但沒收部分改諭知2人各須沒收440萬元確定，董子綺不服提上訴，最高法院駁回。

(中時 )