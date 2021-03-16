近期台灣面臨缺水，台北市天母地區自2003年起，每年皆會舉辦「天母水道祭或棟」，總統蔡英文、立委吳思瑤、北市副市長蔡炳坤以及多位議員，今天來到天母三玉宮參與天母水道祭祈福儀式，蔡英文也特別提到，吳思瑤近期面對政治壓力比較辛苦，今天來這裡也是特別來頒發「愛瑤令」，聲援吳思瑤。

國民黨發動罷免吳思瑤，民進黨則發起「愛瑤令」，蔡英文今也趁著來到天母參加水道祭力挺吳思瑤，蔡英文給予吳鼓勵說，「思瑤最近面對政治壓力，但我對她有信心」

此外，蔡英文在2019年選前曾來到三玉宮，今天來這裡也算是還願，蔡英文說，三玉宮相當靈驗，當時很多人在這裡幫我加油，讓我能順利連任，所以我一定要回來；蔡說，這段時間水資源比較緊張，珍惜水資源也變成社會運動，因此天母的水道祭祈福也是現在最需要的。

吳思瑤表示，2003年社區媽媽為了守護水資源，開始了水道祭的活動，而今年水道祭也串聯10多個學校，這也教育史上非常難得的社區文化深耕，活動已有19年，而蔡英文也是首位來參加天母水道祭的總統。

(中時 )