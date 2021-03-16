屏東張姓男子去年8月在土地公廟飲用3瓶啤酒後騎車上路，遭警方攔檢，酒測值高達0.94毫克，過程中他不斷碎念，怎麼可能上路不到10分鐘就被攔，隨口一句「馬的，怎麼這麼雖阿，幹」，因此吃上侮辱公務員罪，2罪合併共執行5月徒刑，可上訴。

判決指出，張男下午6時許在一處土地公廟前飲酒，飲畢隨即騎車上路，因機車大燈未開遭巡邏員警注意，立刻上前攔查，經酒測發現酒測值超標，過程中他與承辦員警起口角，脫口一句「哩靠邀勒」，加上三字經不斷，讓他多了一條罪刑。

張男無奈指出，與員警對談過程中，只是不斷質疑為何從飲酒後上路不到10分鐘即被攔查，經警解釋喝酒後不應騎車，他只是停頓、搖頭並嘆氣說：「馬的怎麼這麼雖阿，幹」，這全都是口頭禪，沒有要辱罵對方意思。

承審法官認為，張男在警員攔查過程中不思理性平和表達意見，竟當場以貶損人格言語侮辱，顯然無視國家法治並公然挑戰公權力；惟念他犯後終能坦承犯行，態度尚可，因此犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處4月徒刑；又犯侮辱公務員罪，處3月徒刑，合併執行5月徒刑，可易科罰金。

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(中時 )