廣電系畢業的林小姐生活閱歷豐富，曾毅然放棄咖啡店店長工作，獨自到青康藏高原壯遊3個月與藏人文化密切接觸，對她而言是永生難忘的心靈極成長之旅。

回台後擔任電視、電影的美術助理，協助統籌整部片的道具、場景等，林小姐表示工作雖然有趣也富挑戰性，但卻經常日夜顛倒，且對價關係也沒有上調空間只好放棄。

目前待業中，上1111人力銀行網瀏覽職缺，正巧看到幸福企業票選活動，進一步細看這些連鎖餐飲業的職缺，才發現大多數公司的福利都很優質，舉凡休假優於勞基法、免費教育訓練、升遷管道等，公司大都有完善的規劃，本來還在猶豫是否要再次投入餐飲業，而今感謝專區詳盡的介紹，讓她獲取許多資訊，也確定要重回餐飲業服務。

目前除了瀏覽職缺外也會去上課學習烹煮咖啡的技巧，在家也運用一般鍋器試著做陽春的烘豆，廚房飄著咖啡香就想像：倘若未來在工作場域也能時時聞著咖啡香就會備感幸福。

林小姐表示中獎相當意外，真的沒想到瀏覽1111人力銀行的求職職缺，動動手指投票給心儀的公司就能抽中1萬元，趕緊來投履歷，期盼求職面試也能這麼幸運。

(中時新聞網)