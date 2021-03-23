2018年1名男子在台大醫學院、北一女等20多所校女廁偷拍多部影片，受害人達700多人，遭法院判4年徒刑；未料上百部影片外流後，竟遭另名張姓男子下載後上網拍賣，張男在各個社交平台宣傳，以每部400到1500元的價格販賣，短短1個月就進帳10萬元，事後被偷拍的女生發現提告，法院今判決張男6月徒刑、得易科罰金18萬元。

該事件原始來自於台大1名女清潔工在2018年4月間打掃女廁時，在馬桶沖水桿發現針孔攝影機；警方循線逮到兇手張姓男子後，發現張男電腦裡竟有數量龐大的偷拍影片，推斷可能已偷拍長達5年之久，受害人達700人以上，最後僅找出其中50位受害人，共9人提告，法院一審依妨害秘密罪，判張男4年徒刑，但沒想到那些影片卻早已流傳出去。

男子張子彥被控潛入偷拍台大醫學院等20多所學校女廁偷拍，台北地院16日依妨害祕密等罪判應執行4年徒刑，罪行較輕部分判應執行2年徒刑，得易科罰金。（本報資料照片）

影片遭外流後，另外1名張姓男子將大多數影片先下載起來，接著在社交平台twitter上廣告，並以400到1500元不等價格在LINE上公然販賣，等對買家付錢後，他再將影片放在Telegram上提供下載；事後是被害人發現偷拍影片在telegram上流傳，才得知影片外流一事，崩潰告上法院。

法院審理時認為，張男事後宣稱賣影片1個月賺了10萬元，但沒有其他積極證據可證他到底賺多少，認定他在8月中開始賣、到9月中被逮到為止，因此不法所得共計10萬元，依法判刑外沒收所有犯罪所得，並依販賣竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪，判張男6月徒刑、得易科罰金18萬元。

(中時新聞網)