味全龍在今日「龍象大戰」先發登板對上中信兄弟，味全20歲年輕投手徐若熙技驚四座，他不僅先發狂飆150公里以上速球，還在初登板投3.2局連飆11次三振，出局數全靠三振拿下，成為中職史上第一人。

徐若熙是2019年味全龍首輪第6指名選進的潛力新秀，且是2000年出生，味全龍解散時他甚至尚未出生，是龍隊寄予厚望的年輕投手，此戰他掛帥先發，這也是他中職一軍初登板，開局前9個出局都是三振已經是史上首位，徐若熙還一舉將紀錄推進到前11個出局都飆K，成為這場經典龍象大戰的焦點。

過去中職史上投手初登板開局連丟三振的紀錄，是兄弟象養父鐵2001年3月11日初登板連5打席飆K。

有13名投手初登板單場投出10K以上，包含養父鐵、羅傑斯、索沙等人，不過歷史名將都至少投5局才有如此成績，徐若熙僅投3.2局就飆11K，相當驚人，成為史上第14人。

此外徐若熙以20歲又136天成為史上第2年輕單場10K的投手，僅次於統一獅江辰晏在2015年7月5日，以20歲又32天先發對決義大犀牛單場10K。

味全龍徐若熙。（黃國峰攝）

(中時 )