傳統觀念裡多希望生男傳宗接代，但隨著時代改變，多數人都抱持「生男生女」都好的心態，不過由於女兒相較於兒子較聽話，而且又貼心又乖，因此如今有不少爸爸反而比較想要生女兒，近日《靈匣網》就分享5個典型「女兒奴」的生肖爸爸。

1.生肖豬

屬豬的男生對家人較嚴厲，對孩子更是嚴苛，抱著望子成龍的想法，但僅限於兒子，如果他有女兒的話，態度可就不一樣了，把女兒當成掌上明珠，百般疼愛，絕不讓女兒受到委屈，平時看起來嚴厲的屬豬男，甚至會在女兒面前露出男兒柔情的一面。

2.生肖猴

屬猴的男生幽默又聰明，不僅運用於職場上，與親友相處時，他們也有如意算盤，絕不讓自己吃虧，但當他們有了女兒後，會將所有心思都放在她身上，細心呵護，特別喜歡女兒的他們，對於兒子就非常嚴厲，如果他犯錯時絕不姑息，但女兒做錯事，他們會捨不得責備，甚至還擔心女兒受到委屈。

3.生肖牛

屬牛的男生為人耿直，向來都是有話直說，責任感非常重，是非常負責的好爸爸，為了讓孩子能夠健康成長，他們會極盡所能，替孩子打造出良好的生活環境，保護慾很強的屬牛男，有了女兒後鮮少發脾氣，願意吃苦受委屈，就為了給女兒最好的。

4.生肖虎

屬虎男個性外向，自帶霸氣的氣勢，給人一種距離感，但與他們熟識後，便會發現他們其實不像外表如此兇，內心非常的溫暖，尤其在女兒面前，他們更是溫柔體貼。儘管在家管教非常嚴厲，但面對女兒，有時卻讓他們沒轍，只要她想要什麼，屬虎爸都會盡力去滿足，對他們而言，女孩子就應該受到寵愛。

5.生肖鼠

屬鼠男個性溫柔體貼，觀察力又很強，馬上就能察覺到他人的需求，有了女兒後，他們更是會把孩子照顧的無微不至，下班一回家就想抱女兒，甚至會捨不得放下，即使女兒調皮抓傷自己，他們也不忍責怪，當女兒犯錯時，他們頂多用較兇的眼神警告，是典型的女兒奴，相反的兒子若犯錯，他們一定會給予適當的處罰。

(中時新聞網)