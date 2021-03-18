因美國聯準會(Fed)主席鮑爾暗示至2023年底前不會升息，且通膨率可能上升，進而打壓美元走軟，以及公債殖利率下滑，因此提振黃金避險需求，帶動金價上揚逾1%；截至台北時間3月18日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金上漲25.8美元，報每盎司1752.9美元。

5月白銀上漲0.627美元，報每盎司26.685美元。

4月白金上漲29.4美元，報每盎司1228.7美元。

6月鈀金上漲67.7美元，報每盎司2606美元。(商品行情網)

(時報資訊)