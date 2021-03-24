因美國公債殖利率在1周低點附近徘徊，加上部分投資人逢低買進，促使金價反彈，不過因美元漲至2周高點，故限制金價漲幅；截至台北時間3月24日下午12點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金上漲5.6美元，報每盎司1730.7美元。

5月白銀上漲0.033美元，報每盎司25.26美元。

4月白金下跌1.4美元，報每盎司1173.2美元。

6月鈀金下跌23.3美元，報每盎司2594美元。(商品行情網)

(時報資訊)