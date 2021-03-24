《商情》黃金亞洲電子盤反彈 12:332021/03/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率在1周低點附近徘徊，加上部分投資人逢低買進，促使金價反彈，不過因美元漲至2周高點，故限制金價漲幅；截至台北時間3月24日下午12點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 4月黃金上漲5.6美元，報每盎司1730.7美元。 5月白銀上漲0.033美元，報每盎司25.26美元。 4月白金下跌1.4美元，報每盎司1173.2美元。 6月鈀金下跌23.3美元，報每盎司2594美元。(商品行情網) 《國際油價》美油亞洲電子盤微幅反彈 《商情》大豆期價電子盤先跌後揚 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #美國公債殖利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》南電動能旺 續戰逾14年半高價 11:422021/03/24 財經 《國際金融》歐洲疫情反撲、美國恐加稅 避險美元直逼4個月高點 11:422021/03/24 財經 《電腦設備》去年獲利登近4年高 威強電攻6年半高價 12:332021/03/24 財經 《韓股》三星現代領跌 KOSPI失守三千點 12:162021/03/24 財經 《半導體》英特爾設代工部門 台積電嚇跌 10:512021/03/24 財經 清華跨國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬產生的幽靈粒子 12:322021/03/24 寶島 《商情》美元升逾二周高點 棉花電子盤跌勢擴大 11:422021/03/24 財經 《商情》美元勁升 打壓紐約期金跌至1周低點 10:002021/03/24 財經 《國際產業》砸200億美元蓋新廠 英特爾：將跨足晶圓代工 10:512021/03/24 財經 《盤中解析》台積驚慌 萬六告急 11:252021/03/24 財經 《商情》獲利了結 亞洲橡膠回跌 10:512021/03/24 財經 財經熱門新聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 台積電是敵人？英特爾玩兩手 搶單又外包CPU - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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