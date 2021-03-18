【愛傳媒朱宗慶專欄】新書三刷了，從出版至今已售出了6,000多本，出奇的暢銷，給了我很大的鼓勵。同仁最近開玩笑的跟我說：「賣書感覺比賣票簡單？」

當然，我知道這只是在開玩笑，賣書跟賣票是很難做比較的。以觀看模式來看，書本買了之後，可以自己決定看的時間，看表演則是發生在演出的當下；再以我個人的頻率來說，書是偶爾出版一本，音樂會則是一年好幾檔。

《玩真的！》之所以能出版，是因為這三十幾年來，在打擊樂、藝術教育與劇場經營領域的經驗，水到渠成，有過往的累積，才有今天的記錄。

對我來說，這本書是相當平實的自傳式敘述，但似乎激勵了許多藝文界朋友，甚至得到非藝文領域朋友的共鳴，給我很大的鼓勵！

我心懷感激，也謝謝許多朋友一次30本、50本，甚至是上百本、上千本的大量購書，分送給親朋好友，一起共襄盛舉。

很開心能有機會與更多人分享，也衷心期盼，大家能從這本書中找到一些鼓舞或力量！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)