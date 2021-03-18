前民進黨立委沈富雄。（圖／取自沈富雄臉書）

日本壽司推出諧音哏活動，祭出叫「鮭魚」者全桌免費行銷活動，引爆一波改名熱潮，全台有不少人都紛紛改名為「鮭魚丼飯」、「鮭魚肚」等。前民進黨立委沈富雄看完此狀況後，今(18日)在節目中忍不住說，「替他們捏了一把冷汗！」因為這些人大概沒有去想，所有畢業證書、戶籍、身分證等資料都會有所牽動。

沈富雄18日在節目《平論無雙》中談到，為了一頓免費壽司，就這樣來回改名字，最後只剩一次改名機會，然後下次就改不回來了耶，「我有看一下，我覺得這些人大概都沒有去想，所有畢業證書、戶籍、身分證、獎狀等都會有所牽動，且將來假設要追女孩子的話，要跟準岳父見面時，你想會娶得到老婆嗎？」

不過，節目主持人平秀琳也提醒這些改名的人，有些人都說會馬上改回來；沈富雄則說，「但戶籍會留下紀錄，還有這些人假設將來找工作，那老闆叫你鮭魚，我看也不用想得到工作了吧！這些人是輕舉妄動，但也很無聊，這世界讓他們活得無趣無聊，令人匪夷所思」。

針對改名風潮，有網友說，這只是年輕人好玩而已、不得不佩服這些孩子的勇氣；但也有人認為「凡走過必留下痕跡，戶口謄本都會留下紀錄，以後被子孫取笑」、「真的是世代的差異」。

另外，針對近日「改名鮭魚吃免費壽司」的現象，內政部次長陳宗彥指出，依照現行法令，民眾有3次改名機會，但如果改了名字後又再改回原名，就等於更改了2次，希望國人珍惜重視行政資源，不要造成不必要的行政作業。

(中時新聞網)