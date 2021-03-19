日前LINE在日本傳出有用戶訊息遭大陸外包公司的技術人員偷窺，LINE就就用戶隱私而發表聲明，指出LINE在全球的用戶資料只存放於韓國及日本，並沒有存放在大陸，而且LINE所有內部員工使用系統與可獲取之資料的狀況，LINE均有嚴格的權限控管機制，而在目前的登入紀錄上並無顯示台灣使用者資訊有任何未經授權的取得或瀏覽，LINE也表示對於此次事件造成用戶的不安與疑慮相當抱歉，「LINE會繼續在資安與個資保護的努力，未來也將會對應日本明年將推出的新版個資法，符合新法在跨境資料傳輸的規範。」

LINE也表示，現存放資訊的日本伺服器與系統也符合ISO 2700資訊安全管理系統、SOC2&SOC3 (SysTrust)等資安管理制度並且持續維護，以保護使用者個人資訊與隱私，至於韓國伺服器亦有嚴格的存取控制保護機制，僅有少數經授權並列管的內部使用者可以接觸重要資訊，而且強調從未提供任何台灣或其他國家之用戶資料給大陸政府。

另外LINE指出，自2015年起採用點對點加密技術，「所有一對一的文字與位置訊息都直接在手機上加密，只有對話雙方可以為彼此的訊息加解密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。」，LINE也不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查，自2016年下半年起，也會定期每半年公布LINE透明度報吿，清楚揭露全球執法單位調閱要求之件數與實際處理之件數比例。

(中時 )