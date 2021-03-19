5G基站標案恐至第2季才會明朗，砷化鎵代工廠—環宇-KY(4991)謹慎看待第1季，預估第2季以後營收有機會重回成長。

環宇-KY今天下午舉行法說會，由於大陸基礎建設在招標之前客戶儲備庫存需求轉趨「保守」，且客戶庫存水位仍高，致使KGD產品銷售額減少，環宇-KY去年第4季合併營收為3.44億元，季減4%，年減27.8%，營業毛利為1.19億元，季減19%，年減49.9%，由於產品組合不佳，單季合併毛利率為34.6%，季減6.4個百分點，年減15.2個百分點，營業淨利為1191萬元，季減69.9%，年減88.9%，營業淨利率為3.5%，季減7.5個百分點，年減18.9個百分點，稅後虧損為8804萬元，單季每股淨損為0.99元。受到疫情影響，代工營收減少影響，2020年合併營收為14.81億元，年減17%，營業毛利為6.13億元，年減24.2%，合併毛利率為41.4%，年減3.9個百分點，營業淨利為1.87億元，年減37.9%，營業淨利率為12.7%，年減4.2個百分點，稅後淨損為1.13億元，年減143.3%，每股淨損為1.28元。

環宇-KY表示，去年第4季毛利率較低，主要是因產品組合不佳，去年第4季RF代工佔比約33%，Opto(光通訊代工)約佔18%，KGD(自有品牌產品)約佔47%，其他產品約佔2%，由於KGD佔比較前幾季為低，而KGD類別的毛利率較其他產品類別的毛利率相對較高，致使第4季毛利率因KGD營收佔比偏低較低。

在業外虧損部分，環宇-KY因應國際商業政治變化，陸續投資台灣晶成半導體及大陸常州承芯半導體(原常州新晶宇光電)，不過晶成半導體原計畫於去年第4季開始量產的客戶因客戶出問題延後，氮化鎵進度也稍微慢了一點，去年環宇-KY共認列持股34.73%的晶成半導體虧損約2.32億元，在持股約32.802%的承芯半導體部分，承芯去年底設備已安裝完成，現在開始試產，預計3月底到4月投片出來驗證，初期產能約有2500片/月，目前二期工程亦開始破土，計畫年底廠房完成，明年裝置設備，規劃月產能16000片，並以生產砷化鎵及VCSEL等為主，去年環宇—KY約認列承芯虧損1900多萬元，累計兩家轉投資公司2020年共虧損2.52億元，成為環宇-KY去年虧損的主要原因。

儘管晶成半導體及承芯半導體目前虧損成為環宇—KY的包袱，但環宇-KY總執行長安寶信表示，在中美關係難以改善下，這樣的投資策略是正確的。

安寶信表示，有人認為川普下台後，中美兩國關係會和緩，不過現在看起來，美國將大陸視為長期競爭對手，雙方關係很難改善，我們過去兩年的策略看起來是正確的，未來就是紅色供應鏈跟非紅色供應鏈，我們將透過全球化佈局，依客戶需求，提供客戶在不同地區市場供貨的需求。

法說會中有人問到兩家轉投資公司何時會有效益？對此，環宇-KY表示，晶成半導體可望在下半年有客戶進入量產，屆時虧損會降下來，承芯因為折舊還沒開始提列，虧損可能會增加，不過還是希望兩家公司虧損能夠受到控制。

展望上半年，環宇-KY表示，5G基站可能要到第2季中後才會明朗，資料庫中心目前以100G為主，需求未像之前這麼旺，價格掉得很厲害，而200G/400G量還沒上來，第1季看起來比較謹慎，預估第2季後營收可望重回成長。

(時報資訊)