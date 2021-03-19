戴愛玲將一連3個週末在北中南三地開唱舉辦戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會，有趣的是，上週社群發布了這次演唱會主視覺海報，不同過往繽紛豔麗，而是以黑白色階呈現氛圍，當時只知道這位掌鏡攝影師化名為「珊比芭」，如今答案揭曉，這位操刀拍攝的攝影師就是好姐妹「A-Lin」。

原來兩人私下一起去報名攝影課，於是這次要拍攝新造型時，戴愛玲變靈機一動，決定開口邀約這位天后合作，對方則一口答應來力挺掌鏡。好姐妹難得一起工作，但雙方可是超認真看待，「開攝」前特別開了兩次前置會議，細心地討論場景、拍攝風格，拍攝當天戴愛玲做好女明星角色，聽從指令在大街上行走、擺拍姿勢，A-Lin則低調戴起帽子、口罩，專注地拿著相機隨時捕捉，全程近4個小時拍攝才終於完成。

被問到是否有所歧見？戴愛玲笑說：「我們本來就很有默契，不管是事前開會、拍照當下，都沒有爭執，想法很一致。」她對於成品直呼非常喜歡，「把我的味道、感覺都抓出來了！我自己非常滿意，至於以後要怎麼還人情，妹妹之後需要任何幫忙的地方我一定會出現」。更默契的是，兩人竟然同時推出演唱會，其中5/22撞場一北一南兩地開唱，戴愛玲提議，「我們沒有什麼強碰的壓力，是互相支持鼓勵，有一場撞到，那乾脆來個連線好了。」戴愛玲分別是5月22日在高雄SPERO首唱、緊接5月29日在台中Legacy、6月6日最終場回到台北華山Legacy，門票將於3月20日中午12點於UDN售票網正式開賣。

戴愛玲演唱會主視覺由A-Lin操刀拍攝。（聯合數位文創提供）

(中時 )