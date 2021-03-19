一名前空姐李姓女子先後控婆婆家暴、縱火丈夫導致兩人均燒傷命危，一家人錯綜複雜的關係讓外界看得霧煞煞；17日臉書上流出兩段各10分鐘的影片，影片中李女情緒失控不停飆罵與逼迫年長的婆婆，律師李怡貞昨（18日）在臉書發文，除了感嘆媳婦的行為，但全程默許她一邊掌鏡的丈夫病得更嚴重。

律師李怡貞18日在臉書粉絲專頁《女人大律師李怡貞》發文，內文透露，先前媳婦控訴婆婆咬人時就覺得案情不單純，因此並未多做評論，但看到媳婦逼迫婆婆的影片後，「除了驚訝媳婦應該是生病了，但拍攝影片的如果是先生，他真的是病得更嚴重。」

李怡貞指出，冰凍三尺非一日之寒，即便婆媳關係不佳，保持距離是上策，但其中關鍵人物就是「先生」；至於婆媳相處之道，她分享，不要逼迫兩個女人相處，否則只是製造更多擦槍走火的機會，並點出「女人本來通常都只會為難女人。」

李怡貞在文末強調，就算要當逆媳也不該動手動腳，因為只要一動手家暴，千錯萬錯都變成妳的錯，倘若發生問題就讓兒子去處理就好，採取「不看不聽不理」的原則，千萬別讓自己生氣甚至悶出病。

文章曝光後，有網友共感寫下留言，「不知道一直在拍攝的究竟是誰，非常奇怪，規勸的很無力，媳婦動手時也毫不攔阻，感覺就是在刻意蒐證；光看影片一定會覺得這媳婦好恐怖，但如果她是被這母子逼到發瘋，那真不敢想像之前她經歷了什麼，總之最後兩敗俱傷，也真令人唏噓。」對於網友提問若不錄影蒐證要如何舉證？李怡貞則回應，「要蒐證，但是也要擋，情況嚴重請報警。」

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(中時新聞網)