低調的高手總是「不鳴則已，一鳴驚人」，給人無限驚喜，搜狐網命理專欄就指出，在清明節後，生肖龍、雞、馬、猴的人將在佛祖顯靈下轉運，不僅事業順利更會賺得萬貫家財。

▍1.生肖龍

龍年出生的人偏官生財，在清明節後生肖龍人終於轉運！在佛祖生祿存之日，表示屬龍的朋友財從天降，逢驛馬星而財祿雙至，他們會因為名望和地位的提升而獲得金錢收入的提升，而創業將會成為屬龍的人未來幾年賺大錢的重要途徑，財帛宮為金貴之位，表示他們財運極佳，有機會存款暴漲。

▍2.生肖雞

生肖雞的朋友在清明節後將福門開好運來，除了添財更會桃花開，喜報頻傳。屬雞人聰明靈巧又才智過人且具有實踐精神，他們做事用心且能力十分出眾，靠著強大毅力和不斷的求知慾望很快就能迎來轉運。同時屬雞的朋友們福星入命又吉星高照，萬事大吉大利，事業會發展得很順利，並賺得萬貫家財。

▍3.生肖馬

屬馬之人本身就是一個非常善於給自己積累財富的人，而且生肖屬馬之人也是一個能屈能伸，給自己生活帶去好運的人，可能之前你們在運勢上會有一些不順，但是清明節之後，生肖馬的運勢一鳴驚人，佛祖顯靈，轉好運，不僅貴人會給你們事業很大的幫助，而且在財運上也是出人一料，是發財的最佳時機！

▍4.生肖猴

生肖猴的人非常有事業心，工作能力也相當出眾，因此他們在事業上通常能夠取得不小的成就，而他們在清明節後會有一鳴驚人的好運，在事業上將迎來一個小高峰，不管是做生意還是投資理財，哪怕坐辦公室也能飛黃騰達，財富自然會跟著旺起來，建議生肖猴人好好把握這次機會。

(中時新聞網)