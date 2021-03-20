南投縣魚池鄉茶產業遠近馳名，為了讓國旅旅客每次到訪日月潭都有全新的感受，雲品溫泉飯店推出「水色茶香」系列活動，以茶為主題供旅客進行體驗；而籌備多年的魚池鄉農會—日月潭紅茶館，開幕後以俐落大器的裝潢、清香茶葉副產品，吸引大批遊客。

雲品溫泉飯店表示，日月潭地區盛產紅茶，是台灣十分重要的茶葉產地之一，擁有地形多變的先天條件優勢，加上適宜的年均溫及穩定濕度，讓魚池鄉成為紅茶生產紮根的溫床，每年外銷逾2000噸，甚至超過烏龍茶和綠茶，高居各茶種之冠，直到今日，日月潭仍是台灣唯一種植阿薩姆紅茶的產地。

雲品本季所推出的水色茶香系列活動，在飯店頂樓坐擁270度日月潭美景的雲月舫Sky Lounge，推出了加入台灣茶葉所調製而成的特調飲品，精心製作的6款茶製特調，有著清爽、柔順的口感，尾韻還會飄散出回甘茶香，甚至運用了當季在地的水果，無論是在午後夕陽西下、亦或是迷濛的宵夜時段，點上一組特調，享受潭邊自在的微醺時刻。

魚池農會日月潭紅茶館規劃有5樓，每區域各有特色，開幕後人潮絡繹不絕，1樓是農特產展售區和飲料吧；2樓是茶餐廳，特別聘請去澳洲學習甜點的師傅，研發特色茶點，搭配阿薩姆紅茶氣氛口味都是一極棒；3樓及4樓為DIY教室和觀光工廠。魚池農會表示，待觀光工廠的動線規劃完畢，預計2021下半年將全面開放，期待帶給來日月潭玩的遊客滿分體驗。

(中時 )