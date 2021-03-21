在經典片《我和殭屍有個約會》演出「求叔」一角的男星黃樹棠，不僅是資深演員，也是導演兼武術指導，從1970年代至今始終在業界活躍著，不料3年前才克服大腸癌的他，近日又爆罹癌消息，兒子更發文吐露爸爸性命垂危，崩潰請求外界幫集氣。

黃樹棠在業界努力耕耘數十載，不僅僅是個實力派演員，他還挑戰電影圈不同專業，曾擔任過導演及武術指導，導演處女作是《血汗金錢》，卡司鼎鼎有名，主角是「發哥」周潤發及陳敏兒，黃樹棠在圈內很受敬重，去年獲頒香港動作特技演員公會頒發傑出貢獻獎。

據《香港經濟日報》，黃樹棠近年大幅減少了演出，是因3年多前身體出了大問題，他當時以為自己只是腸胃炎，不料就醫後被診斷出癌症，醫生告知他是大腸癌第二期，所幸經過積極治療，他抗癌成功，但想起過程，仍是忍不住落淚，不料如今他的兒子竟在臉書po文，曝光爸爸病危的消息。

2005年癌症帶走我媽 而家癌症又嚟折磨我爸 而家醫院危險中 希望集氣 求平安 由章魚 Anakin .W 發佈於 2021年3月18日 星期四

黃樹棠兒子19日在臉書po文，悲傷吐露2005年媽媽因癌症病逝，爸爸挺過喪妻痛，之後自己罹癌也咬牙挺過，如今癌症又來折磨他老人家，且狀況惡化，爸爸病危，崩潰請求外界集氣、求平安，讓眾人非常心疼，連忙留言「棠哥一定大步檻過！」、「求叔，加油，一定會渡過難關，我們想看你拍電視劇」。

(中時新聞網)