《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:252021/03/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受第三波新冠疫情衝擊，導致歐洲部分國家進一步實施封鎖，其中德國將延長封鎖期限，導致經濟學家下調了預期數據，將2021年德國經濟成長預期向下修正至3.1%，引發賣壓出籠；周一(3/23)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.68美元，報每桶60.87美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.77美元，報每桶63.85美元。(商品行情網) 陸國關學者胡繼平：日本對華的「心結」該打開了 中美「吵」完中俄見 金燦榮：這安排很正常 (時報資訊) #導致 #封鎖 #報每桶 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》電子股焦點 鴻家軍、車電(倫元投顧提供) 09:092021/03/23 財經 《期貨》4月台指期開漲86點 金融、電子齊揚 09:092021/03/23 財經 2月外銷訂單連12紅 同期新高 04:102021/03/23 財經焦點 台灣最佳併購財務顧問 凱基證二連霸 04:102021/03/23 證券．權證 熱門股－鈺邦 逆勢漲創波段新高 04:102021/03/23 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－英經濟轉佳 富時指數抗跌 04:102021/03/23 證券．權證 《國際油價》拋售情緒緩 原油期貨微漲 10:002021/03/23 財經 資訊通信產品 接單大爆發 04:102021/03/23 財經要聞 晨達攜手西門子 合攻智慧基建 04:102021/03/23 投資理財 亞洲台灣商會聯合總會拜會 盧秀燕歡迎投資台中 10:042021/03/23 寶島 桃竹台中列年輕城市 房價成長亮眼 04:102021/03/23 產業．科技 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 只押台積電錯失4大飆股 散戶敗在這3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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