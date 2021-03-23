受第三波新冠疫情衝擊，導致歐洲部分國家進一步實施封鎖，其中德國將延長封鎖期限，導致經濟學家下調了預期數據，將2021年德國經濟成長預期向下修正至3.1%，引發賣壓出籠；周一(3/23)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.68美元，報每桶60.87美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.77美元，報每桶63.85美元。(商品行情網)

(時報資訊)