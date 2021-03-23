空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，飛官羅尚樺中尉經尋獲搶救後殉職，潘穎諄上尉仍在搜救中。對於戰機失事，民進黨台北市黨部主委吳怡農宣稱，是共軍不間斷的侵擾，才導致飛官、後勤及戰備訓練的壓力日益加重，宅神朱學恒反駁，「失事飛官是學官身分，並不需要飛第一線執行戰備任務，這次炸射任務是本該就有的例行飛行訓練，無關共軍侵擾」。

空軍F5E戰機。(非當事戰機，圖/本報資料照)

宅神朱學恒23日上TVBS政論節目《新聞大白話》，對於F5E戰機疑似擦撞事故，他表示，我國飛行員和飛機失事頻率、陣亡比率過高，這很可能是系統性問題，半年內摔掉3架戰機，已不是單一個案，也完全不是天氣問題了，從沈一鳴前參謀總長到昨天摔機，橫跨不同時間不同機種都發生失事，顯然空軍要開始思考人力不足、訓練時間過長致疲的問題。

對於吳怡農在臉書宣稱，戰機會失事，與共軍近年來頻頻擾台有關，宅神認為，這種混淆視聽的說法其實不完全正確，兩名失事的飛行員是學官，訓練任務是不受共軍侵擾ADIZ(防空識別區)戰備任務影響的，本該就有的例行飛行訓練，與戰備部隊無關。

宅神進一步表示，立法院國防外交委員會應該值此之際，比照衛環委員會「疫苗採購調查小組」，成立「戰機高失事率調查小組」，做一整套通盤的調查，因為連沈一鳴總長失事，責任歸屬釐清都沒有完整的答案，當時「蔡政府沒檢討好」，現在又發生憾事，若蔡政府真有心要負責任，就應該做好調查。

(中時新聞網)