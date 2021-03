美國聯邦衛生官員星期二表示,阿斯特捷利康 (AstraZeneca,簡稱AZ)的新冠疫苗,可能在美國試驗階段時,引用的是「過時的訊息」,這意味著疫苗的功效恐怕不完整。AZ公司的發言人表示,會對這項說法進行內部研究。

美聯社報導,AZ公司周一報告說,該疫苗在預防COVID-19症狀病例(包括老年人)中的有效率約為79%,疫苗志願接種者中也沒有重症患者或住院,相比之下,接受安慰劑則有5例重症,雖然數量也不多,但與英國和其他地方的發現是一致的,也證明AZ疫苗具有預防重症的效果。

至於血塊殘留問題, AZ公司則說,獨立安全監測員沒有發現嚴重的副作用,也沒看到歐洲所發現的血塊風險,這種恐慌導致許多國家在上週暫停了AZ疫苗的接種。

但是就在AZ報告好消息的數小時後,美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)發表了一份對AZ不利的聲明。「數據和安全監控委員會」(Data and Safety Monitoring Board)檢視AZ的疫苗研發過程,認為含該試驗過時的信息表示關注,這可能無法提供效力數據的完整視圖。

DSMB的聲明補充說:「希望該公司與我們(DSMB)一起審查功效數據,確保最正確、最新的效力資料可以盡快公布。」

在以前的疫苗試驗,即使疫苗公司開始發布自己的功效數據,而病例仍在繼續累積。但是AZ的情況可能有不尋常,引起DSMB的關注。

詳細情況還不明,AZ公司表示,他們的目標是在未來幾週內向FDA提出緊急許可申請,然後願意與政府的外部顧問公開辯論。

(中時新聞網)