一名黃姓男子在民國107年與前女友在投宿臺南一間汽車旅館時，一時興起模仿日本SM色情片內容進行床戰，但中途黃男卻拿出手機偷拍女方裸身綁紅線照片，還趁著她熟睡時，錄下自行DIY將體液射在女方臉上影片，事後竟上傳臉書供網友觀看，女方原本不知情，但分手後，女方才發現自己竟然成了A片女主角而崩潰提告，台南地院依散布、播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪等共3罪，判處1年4月徒刑，合併應執行1年，仍可上訴。

根據判決書記載，黃男與A女原是男女朋友關係，兩人於民國107年間投宿於臺南市汽車旅館，但是黃男未經女友同意，趁二人性行為時，擅自持具有攝影功能之行動電話，拍攝女友閉眼裸身綁紅線平躺床上，暴露胸部、生殖器等身體隱私部位之非公開活動。之後竟然將照片張貼於其在臉書上，並設定為公開狀態，讓自己與女友的素人自拍片，讓網友任意觀看。

接著又在108年11月，女方住處，趁著A女熟睡之時，又拿出手機偷拍自己體液臉上之猥褻影片，又繼續上傳至其臉書進行直播。

黃男直播結束後，又將該影片PO上臉書，設定為公開狀態，但兩人109年初分手後，女方友人於109年4月間看到不堪入目的影片後告知A女，A女因此因而精神受創。

法官審審理後認為，黃男所犯二次散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪與一次播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

法官也審酌，黃男未徵得女方同意，竊錄告訴人之身體隱私部位，將公然猥褻行為並將猥褻影像於FaceBook臉書平台上直播，又將竊攝、竊錄之照片、影片傳送至FaceBook臉書平台供不特定人連結點選觀覽，嚴重侵害女方個人隱私，對告訴人身心造成極為嚴重之傷害，破壞社會秩序、善良風俗，迄今亦未能與告訴人達成和解，行為甚為惡劣。依散布、播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪等共3罪，判處1年4月徒刑，合併應執行1年，仍可上訴。

(中時新聞網)