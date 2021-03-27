時下大部分情侶交往時，已不在乎女方是否處女，但許多長輩仍然很在意女子婚前是否守身如玉，一旦對女方問這個問題，恐讓人覺得不受尊重。一旦女網友日前在臉書社群平台發文表示，她第一次到男友時，卻被男友媽問：「妳還是不是處女？」，更氣的是，男友竟然因為她沒有正面回應生氣，如今2人已分手，原PO在貼文中的霸氣回答，讓網友看後讚翻。

原PO與男友分手後，某日偶然相遇，再次勾起當時被男友媽問「最否處女」的回憶，她表示，某天下班在捷運站巧遇前男友，他跟自己打招呼，她禮貌性回應就走了，雖然只是短短1分鐘不到，但還是勾起了那段不愉快的回憶。

原PO說：「與前男友交往3個多月，有一天第一次去他家，他媽媽卻問我，跟你交往時還是不是處女？這件事情讓我很介意，你後來也因爲我沒正面回應生悶氣，還怪我不尊重長輩。」

這名女網友如今想到這件事還是一肚子氣，於是在貼文給了當時沒給的答案：「若你想知道，我誠實告訴你：我是（處女）！但就是不爽給你」。對於這回答，網友讚翻狂給讚！

原PO這則貼文引起網友廣大迴響與留言：「問他兒子是不是處男」、「好險分了，不然生了孩子，搞不好又要問：是第一胎嗎？」、「也許是男的不敢問，找老媽來問」、「就是個沒禮貌的長輩跟媽寶」、「分手是正確的選擇」、「這是個人隱私，先不尊重人，要别人如何尊重你或長輩」、「我看到這篇一直笑，他媽是搞笑藝人嗎？ 」、「什麼年代了…但是，禮貌和尊重才是重要！」、「還好沒嫁給媽寶男人」。

(中時新聞網)