新北市樹林火車站前有一位老婦呆站許久，山佳派出所員警執勤時被路人攔下告知，見老婦舉止怪異，老婦告訴員警表示，自己想去看老友，要回家時都找不到回家的路，員警見狀先將老婦帶回派出所，事後通知老婦兒子到現場，得知老婦患有記憶力衰退，若沒即時關心，恐會發生悲劇。

山佳派出所員警陳昱豪、曾品豪昨日執行巡邏勤務，發現白髮蒼蒼、年事已高的婦人，老婦向警方表示自己之前住過樹林，想來樹林看看老朋友，便獨自一人出門，結果不僅沒找到口中的老朋友，要回家時才發現不知道怎麼回去，感到非常無助，警方先將該名老婦載回派出所休息並安撫其情緒，提供便當給老婦人充飢。

事後員警也通知兒子，兒子到場後表示，他與媽媽住在鶯歌，媽媽十幾年前有住過樹林，但近來記憶力衰退，才會把十幾年前的事想成是最近的事情，且媽媽口中的老朋友都早已搬走。自己今天一大早就出門工作，母親一個人在家，根本不知道母親竟然自己出門，並感謝警方熱心關懷協助，否則最近天氣濕冷，老人家獨自在外一不小心就容易受風寒，並頻向警察致謝，將老婦帶回家中。

(中時 )