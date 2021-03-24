繼去（109）年9項證券核心業務教學影音課程，證交所今年再推出「買賣ETF不踩雷 投資風險停看聽」影音教材，有興趣的投資人，可透過證交所官網/ WebPro3.0影音傳播網「證券市場學習教材」專區點閱觀賞，後續還將錄製「台灣創新板簡介」，請持續關注最新動態。

證交所積極推廣宣導證券市場制度及理財常識，並協助促進學校理論教育與證券市場實務之結合，每年均受理將近上百個學校與機關團體參訪，去年因受疫情影響，自2月起暫停受理實地參訪。

但為了讓宣導學習不中斷，證交所特別錄製9項證券核心業務之教學影音課程，由於內容不僅包括證券業務介紹，亦兼具正確投資觀念宣導，在各大專院校獲得極大迴響；甚至多位老師強烈表達欲進一步深入了解及互動交流的需求。

因而，證交所再舉辦6場雙向互動遠距視訊會議，就學校師生有興趣之議題，深入剖析並分享實際案例；此項專案總計有56所公私立大專院校參與合作，158堂課程採用，超過9,026名同學受惠，參與師生均給予正面的回饋意見。

近年ETF市場規模快速成長，買賣交易也愈趨熱絡，但在市場行情的起伏動盪中，也有許多新手投資人還來不及了解商品特性與交易規範，巴菲特說：「風險是來自於你不了解的東西」。

有鑒於此，證交所近期推出「買賣ETF不踩雷 投資風險停看聽」影音教材，內容介紹目前上市ETF商品的不同類型、各類型ETF的特性，以及投資ETF應注意哪些風險，用淺顯易懂的案例說明，讓投資人深入了解各類型ETF的相關規定與獨特風險，以建立正確的投資理財觀念。

雖然證交所考量疫情因素，目前仍暫停受理實地參訪，但仍將持續精進「證券市場學習教材」內容，與學校老師合作辦理遠距教學活動，並就師生感興趣的證券業務及議題，安排專業講師簡報業務重點、提供實際案例分享，進行互動問答並詳盡解答。

證交所希望藉由無遠弗屆的方式，讓更多的莘莘學子了解證券市場各項商品與制度，建立投資理財應有的正確觀念。

(工商 )