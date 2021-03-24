大陸聲稱檢出有害生物「介殼蟲」，3月起暫停台灣鳳梨進口，引起軒然大波，「搶救藻礁」公投連署，再加上疫苗事件，輿情民調網站《聲量看政治》指出，這3個事件，讓民進黨網路聲量居高不下，從60天前的34.60％，一路上升至8天前的37.75％。反觀國民黨因聚焦黨主席之爭，網路聲量從領先群雄的39.45％，一路下滑至36.20％，落後民進黨1.55個百分點。

臉書粉專《聲量看政治》分析指出，近60日的Google SERP分析，台灣六大政黨的聲量，以目前的趨勢來看，以民進黨聲量最高，近8天占五大政黨37.75%；第二為國民黨，占36.20%；第三是民眾黨，占14.55%；第四是台灣基進，占5.85%；第五是時代力量，占4.8%；最後是新黨，占0.85%。

該粉專分析表示，民進黨近15日聲量拉高的原因，有政策因素、也有個別因素，例如鳳梨事件、藻礁議題、疫苗議題、缺水議題，以及個別委員議題。由於議題量多，話題討論自然量高。

而國民黨2月初之後至今，多是聚焦在黨內黨主席之爭，熱門人選包括前黨主席朱立倫、現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、國民黨智庫副董事長連勝文、孫文學校總校長張亞中等人，久而久之，話題性就減少了。民眾黨最近則因為拉攏同婚人士的話題，先是找來安定力量成員李國憲擔任新北市黨部副主委，又有安定力量前主席孫繼正有意披白袍參選新北市議員，由於兩人「反同」立場鮮明，在社群論壇搞得沸沸揚揚，聲量從13.20％上升至14.55％。台灣基進算是已經穩定在5%，主要仍是聚焦在陳柏惟的罷免案。

【近期Google SERP政黨聲量 民進黨領先】 根據近60日的Google SERP分析，台灣六大政黨（中國國民黨 KMT、民主進步黨、台灣民眾黨、台灣基進、時代力量 New Power... 由聲量看政治發佈於 2021年3月24日 星期三

(中時新聞網)